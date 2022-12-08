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Блінкен заявив про нову стратегію Путіна: "Він не досягне успіху"

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
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Блінкен заявив про нову стратегію Путіна: "Він не досягне успіху"

Фото: Associated Press

Політик пообіцяв продовження підтримки для України.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що президент Росії Володимир Путін застосував нову стратегію, щоб зламати волю українського народу.

Про це Блінкен написав у Мережі.

"Президент Путін застосував нову стратегію руйнування будинків та інфраструктури у спробі зламати волю народу України. Він не досягне успіху", – йдеться в заяві.

Держсекретар вкотре наголосив, що США надалі підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.

До свого допису Блінкен додав відеоролик, в якому йдеться про те, що кремлівські ракетні обстріли України вбили тисячі цивільних, а мільйони – залишили без електрики, опалення або питної води. Також зазначається, що з настанням зими ці атаки зростають.

Нагадаємо, Путін 8 листопада відкрито заявив, що Росія атакує ракетами енергетичну інфраструктуру України. Диктатор пояснив ці атаки тим, що Україна пошкодила Кримський міст та не дала воду до окупованого Донецька.

А перед цим речник президента РФ Дмитро Пєсков вдався до прямого шантажу України, заявивши, що всі можливі страждання населення України припиняться, якщо Київ виконає вимоги Москви.

Зауважимо, за даними "Укренерго", Росія під час обстрілів енергооб'єктів України випустила понад 1000 ракет і снарядів, завдавши великої шкоди енергосистемі.

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Дата публікації
Перегляди
954
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