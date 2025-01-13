Блінкен зробив заяву про підготовку позицій щодо України для адміністрації Трампа

Ентоні Блінкен сказав, що зараз немає сенсу спекулювати на питанні щодо можливого завершення війни в Україні її поразкою за президентства Дональда Трампа.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що чинне американське керівництво на чолі з президентом Джо Байденом докладає зусиль для забезпечення найсильніших позицій в зовнішній політиці для наступної адміністрації Дональда Трампа, зокрема щодо України.

Про це Блінкен розповів CBS News, інформує пресслужба Державного департаменту США.

Під час розмови з Блінкеном ведуча сказала, що критики побоюються можливого завершення війни Росії проти України за президентства Трампа не на користь Києва. На це держсекретар відреагував словами про те, що наразі немає сенсу "спекулювати на цьому питанні".

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"Що має сенс – це переконатися, що ми дамо наступній адміністрації, майбутній адміністрації Трампа, якомога сильніші позиції для того, щоб вона могла реалізовувати політику по всьому світу незалежно від того, чи це Україна, чи щось інше", – висловився Блінкен.

До слова, напередодні майбутній радник новообраного президента США Майк Волтц заяви, що триває підготовка до зустрічі Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним.

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