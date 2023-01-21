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Блінкен заявив про "зниження температури" діалогу між США та Китаєм

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Блінкен заявив про "зниження температури" діалогу між США та Китаєм

Фото: Associated Press

Наразі країни продовжують контакти з низки питань.

Пекіну та Вашингтону вдалось знизити температуру відносин між сторонами.

Про це заявив Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Чикаго. 

Блінкен зазначив, що відносини між Китаєм та США впливають і на інші країни, тому у них також є відповідний інтерес.

"Я так думаю, тому що, як я вже казав, коли ми багато зустрічаємось, багато розмовляємо, то результат виявляється саме таким", - пояснив політик.

У якості прикладу Блінкен навів переговори між президентом США Джо Байденом та лідером КНР Сі Цзіньпіном на саміті G20, який відбувся у 2022 році на Балі.

Нагадаємо, раніше представник МЗС Китаю Ван Веньбінь заявив, що влада Китаю окладає великі надії на візит держсекретаря США Ентоні Блінкена, який має відбутись на початку лютого

Крім того, ми раніше інформували, що Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорить війну в Україні з Керівництвом Китаю під час візиту у Пекін

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Дата публікації
Перегляди
577
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