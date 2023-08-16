Блінкен повідомив, чому Путіну продовжувати агресію в Україні марно

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що вторгнення країни-агресорки Росії до України у вже "обернулося стратегічним провалом" для російського президента-диктатора Володимира Путіна. Саме тому продовжувати агресію марно.

Про це американський політик сказав під час брифінгу.

Блінкен наголошує, що що українці за допомогою власних зусиль та ресурсів союзників змогли відстояти суверенітет, територіальну цілісність, незалежність.

"Вони досягли того, що вторгнення Росії залишиться її стратегічним провалом", - зауважує держсекретар.

За його словами, Вашингтон працює з українськими партнерами над довгостроковими зобов'язаннями у сфері безпеки, аби за необхідності допомогти Україні стримувати та захищатися від майбутньої російської агресії.

"Україна має чітко розуміти неминучу природу нашої підтримки та підтримки багатьох інших країн, які візьмуть на себе аналогічні зобов'язання щодо України. Президент Путін повинен чітко розуміти марність продовження своєї агресії", – заявив Блінкен.

Сполучені Штати та десятки інших країн продовжуватимуть підтримувати українців "доти, доки в Україні не буде встановлено справедливий та міцний мир", додав держсекретар.

Нагадаємо, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на 200 млн доларів. Він включає боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та додаткове обладнання для розмінування.

Читайте також: