Блінкен заявив, що Путін не хоче дипломатичного врегулювання війни

Російський диктатор Володимир Путін не має інтересу до дипломатичного вирішення війни в Україні після восьми місяців вторгнення.

Про це ABC News заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

Втім, зауважив держсекретар, на відміну від Путіна, до дипломатії прагне український лідер Володимир Зеленський, хоча і відмовляється від переговорів з чинним президентом країни-агресорки.

"Він (Зеленський - Ред.) ясно дав зрозуміти, що якоїсь миті дипломатія має покласти цьому край. Те, що ми бачимо досі, - це відсутність інтересу Путіна до значущої дипломатії", - наголосив він.

Тим часом "фюрер" вдається до нераціональних рішень та вчинків, підсумував Блінкен: "Важко уявити себе в чужій свідомості. Я думаю, що він раціональний, але рішення, які він ухвалює, чи, краще сказати, його цілі - не раціональні".

Держсекретар вкотре наголосив на підтримці українського народу. За його словами, якщо розпочнуться переговори, то мета Вашинтона - "забезпечити найсильнішу позицію на переговорах".

Становище Росії в політичному світі

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже майже 8 місяців. Лише днями парламентська асамблея Ради Європи визнала Росію країною-терористкою.

Попри це, Путін планує відвідати саміт "Великої двадцятки" на Балі. Колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний вважає: робить це диктатор для того, аби показати власну "значущість" всередині Росії.

Натомість світові лідери не дуже готові говорити з диктатором. Так, чиновники США роблять усе, аби на саміті G20 в Індонезії не було особистої зустрічі Джо Байдена з Путіним.

Німецький канцлер Олаф Шольц назвав нинішню путінську Росію "ненадійним торговельним партнером". За його словами, ставка Путіна на газовий шантаж не спрацювала. Ба більше - Німеччині вдалося позбутися залежності від російських енергоносіїв.

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