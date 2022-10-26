Блінкен заявив, що США попередили Путіна про наслідки ядерного удару по Україні

Блінкен також назвав фейком вигадку РФ про "українську брудну бомбу".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати попередили президента Росії Володимира Путіна про наслідки для його держави в разі ядерного удару по Україні.

Про це Блінкен розповів у інтерв’ю виданню Bloomberg.

"Ми дуже чітко і прямо повідомили про це росіянам, зокрема президенту Путіну", – сказав держсекретар США.

Блінкен також назвав черговим російським фейком істерію з начебто "українською брудною бомбою". Посадовець зауважив, що за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку розглядає сама. Держсекретар назвав таку риторику безвідповідальною.

Він також запевнив у подальшій підтримці України з боку США. Блінкен сказав, що для американської влади важливо залишатись на боці України.

Нагадаємо, Росія зараз проводить свої щорічні ядерні навчання "Гром". У межах навчань відбулися тренувальні запуски балістичних ракет з ядерними боєголовками на полігоні "Кура" на Камчатці.

Ядерна загроза з Росії

За останніми даними Пентагону, там не бачать ознак готовності Путіна застосувати ядерну зброю або "брудну бомбу" в Україні.

Про потенційну загрозу вкотре висловився президент США Джо Байден. Він сказав, що Росія зробить неймовірно серйозну помилку, якщо спробує застосувати ядерну зброю проти України.

Водночас в українській розвідці наразі оцінюють як малоймовірну можливість застосування Росією ядерної зброї. Однак там попередили, що відповідні погрози триватимуть.

Водночас міністр оборони РФ Сергій Шойгу та Путін звинувачують Україну у начебто створенні "брудної бомби" та підготуванні атаки на власній території з подальшим звинуваченням на адресу Москви.

В Росії тренувались здійснити ядерний удар

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