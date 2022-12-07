Блінкен заявив, шо потужна підтримка України змінює ставлення Китаю до Тайваню

Держсекретар США відкинув думку, що Тайвань важливіший для США, ніж Україна

Серйозна підтримка України після російського вторгнення могла змінити ставлення Китаю до Тайваню.

Таку думку висловив Державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє CNN.

Він зазначив, що США зацікавлені в збереженні миру у Тайванській протоці, а потужна підтримка України повинна посприяти цьому.

Таким чином Держсекретар США прокоментував лист сенатора-республіканця Джоша Хоулі, який висловив занепокоєність, що поставки зброї Україні можуть послабити військову підтримку Тайваню для стримування китайської загрози.

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Також він відкинув слова сенатора про те, що "Тайвань важливіший для США, ніж Україна".

Блінкен зазначив, що у Пекіні уважно стежать за тим, що відбувається в Україні, зокрема на реакцію США та інших країн на російську військову агресію.

"Пекін бачив, як країни об'єднуються незвичайним чином, щоб переконатися, що Україна має все необхідне для самозахисту, щоб чинити величезний тиск на Росію, щоб та припинила свою агресію, а також переконатися, що у випадку з НАТО - ми зміцнюємо нашу власну здатність захищатись у разі поширення цієї агресії", - сказав він.

Держсекретар додав, що це впливає на думки китайського керівництва про майбутнє та ставлення до Тайваню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай звинуватив ракетний крейсер США у незаконному вторгненні у свої води.

Крім того, ми інформували, що президент США Джо Байден заявив, що США захищатимуть острів Тайвань у разі китайського вторгнення.

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