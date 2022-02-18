Блінкен зустрінеться з Лавровим наступного тижня: у Білому домі назвали дату

Блінкен зустрінеться з Лавровим наступного тижня: у Білому домі назвали дату

Раніше лист із пропозицією очної зустрічі надіслав Блінкен.

Державний секретар США Ентоні Блінкен прийняв запрошення зустрітися з російським колегою Сергієм Лавровим. Зустріч запланована на середу, 23 лютого.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Джен Псакі у п'ятницю, 18 лютого.

"Він прийняв пропозицію, він взаємодіятиме зі своїм колегою в середу", - сказала Псакі. Однак формат і місце перемовин - невідоме.

Раніше постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд повідомляла, що США дуже сподіваються, що РФ позитивно відреагує на пропозицію держсекретаря США Ентоні Блінкена зустрітися із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим у Женеві наступного тижня.

Перед цим держсекретар США надіслав листа голові МЗС РФ з пропозицією провести наступного тижня очну зустріч. Про це він повідомив під час засідання Радбезу.

Читайте також: