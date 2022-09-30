Близька до Путіна людина: очільник розвідки розповів, кого РФ розглядала на посаду спікера ВР після окупації

Очільник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов розповів, кого росіяни планували призначити спікером Верховної Ради у разі окупації Києва. За його даними, це мав бути кум Путіна Віктор Медведчук.

Про це керівник ГУР генерал-майор Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"На посаду керівника СБУ від Росії (у разі захоплення України - ред.) мали призначити людину з СБУ. У росіян не було кандидата на посаду спікера ВРУ. У них не було. Можливо, Медведчука вони розглядали. Неможливо, а одним з вони розглядали Медведчука, як на той час ще дійсного народного депутата. Їхня проблема (росіян - ред.) в тому, що вони хотіли поєднати несумісні речі: формальну легітимність і свої бажання. Цих людей, які б поєднували ці два поняття, досить обмежене коло", - зауважив він.

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову".

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів.

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