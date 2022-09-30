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Близька до Путіна людина: очільник розвідки розповів, кого РФ розглядала на посаду спікера ВР після окупації

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Близька до Путіна людина: очільник розвідки розповів, кого РФ розглядала на посаду спікера ВР після окупації

Фото: Associated Press

Росія розглядала кума Путіна, колишнього народного депутата Віктора Медведчука на посаду голови Верховної Ради після окупації України.

Очільник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов розповів, кого росіяни планували призначити спікером Верховної Ради у разі окупації Києва. За його даними, це мав бути кум Путіна Віктор Медведчук.

Про це керівник ГУР генерал-майор Кирило Буданов розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"На посаду керівника СБУ від Росії (у разі захоплення України - ред.) мали призначити людину з СБУ. У росіян не було кандидата на посаду спікера ВРУ. У них не було. Можливо, Медведчука вони розглядали. Неможливо, а одним з вони розглядали Медведчука, як на той час ще дійсного народного депутата. Їхня проблема (росіян - ред.) в тому, що вони хотіли поєднати несумісні речі: формальну легітимність і свої бажання. Цих людей, які б поєднували ці два поняття, досить обмежене коло", - зауважив він. 

Нагадаємо, що Україна повернула з російського полону захисників Маріуполя, серед них є воїни "Азову".

200 наших героїв обміняли на кума Путіна Віктора Медведчука, а командирів "Азовсталі" - на 55 окупантів. 

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Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1500
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