Близький Схід на межі: генсек ООН закликав до розрядки ситуації після удару Ірану по Ізраїлю

Він переконаний, що зараз - час для максимальної стриманості.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш озвучив заклик до розрядки та негайної деескалації на Близькому Сході після того, як Іран завдав масованого авіаційно-ракетного удару по Ізраїлю.

Про це він заявив на екстреному засіданні Ради Безпеки ООН, - пише Укрінформ.

«Близький Схід на межі. Перед народами регіону постала реальна небезпека руйнівного повномасштабного конфлікту. Зараз настав час для розрядки та деескалації. Зараз – час для максимальної стриманості»,- додав Гутерреш.

Засідання Радбезу в неділю було скликане на підставі листа постійного представника Ізраїлю при ООН, який поінформував про удар сотнями ракет та дронів по ізраїльській території. Але генсек також зауважив, що голова Радбезу отримав листа від іранської делегації, в якому Тегеран заявив, що вжив кроки у відповідь «на виконання невід’ємного права Ірану на самооборону».

Також у ніч проти неділі генсек ООН також виступив із заявою, в якій рішуче засудив серйозну ескалацію з боку Ірану.

«Настав час відійти від краю прірви. Важливо уникати будь-яких дій, які можуть призвести до великих військових зіткнень на кількох фронтах на Близькому Сході», - сказав генсек ООН.

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Він наголосив, що у цьому конфлікті основний тягар несуть цивільні жителі, які платять найвищу ціну.

«І ми несемо спільну відповідальність, щоби активно залучити всі зацікавлені сторони для того, аби запобігти подальшій ескалації»,- підкреслив генсек ООН.

Нагадаємо, що Іран здійснив пряму повітряну атаку на Ізраїль, запустивши крилаті та балістичні ракети, а також безпілотники по території Ізраїлю. Іран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і БПЛА, проте 99% повітряних об'єктів противника вдалося перехопити.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про атаку.

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