Блогер Лекс Фрідман розкритикував Зеленського за матюки на адресу Путіна

На його думку, така позиція Зеленського є "вкрай незрозумілою та не сприятиме досягненню мирної угоди".
Американський блогер та подкастер Лекс Фрідман розкритикував президента Володимира Зеленського за критику Володимира Путіна, висловлену в його інтерв'ю 6 січня.
Про це блогер повідомив на своїй сторінці в X.
Фрідман вважає, що дав Зеленському "шанс показати готовність до переговорів, знаючи що це інтерв'ю побачать і Трамп, і Путін".
"Навпаки, він виражався грубо про Путіна. Це зрозуміло, але неефективно для ведення переговорів", – стверджує американський подкастер.
На його думку, така позиція Зеленського є "вкрай незрозумілою та не сприятиме досягненню мирної угоди".
Фрідману також не сподобалися слова президента України про те, що Путін насправді не любить свій народ. Блогер вважає, що потрібно "ставитися з повагою" до російського диктатора, якщо Зеленський хоче домовитися з ним про мир.
Крім того, Фрідман заявив, що планує поспілкуватися з Путіним.
Зауважимо, що Лекс Фрідман народився в місті Чкаловськ, Таджикистан. Його батько народився в Києві, працював в Москві до 1994 року. Бабуся Лекса Фрідмана по материнській лінії народилася та виросла в Харкові. Родина Фрідмана переїхала до США 1994 року, коли Лексу було 11 років.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський записав подкаст з відомим американським інтерв'юером Лексом Фрідманом.
В цьому інтерв'ю глава держави декілька разі висловився нецензурно. Щодо Будапештського меморандуму він зокрема заявив, що гарантам безпеки "було пох*ру" на Україну.
Читайте також:
- “Стоїть з голою д*пою і розповідає про племена”: Зеленський розкритикував розмови з Путіним
- “Росіяни якусь хрєнь несли”: Зеленський розповів, як домовлявся з Путіним про припинення вогню
- Експерт пояснив, який вплив інтерв'ю Зеленського Фрідману може мати на команду Трампа