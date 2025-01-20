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Блогер Лекс Фрідман розкритикував Зеленського за матюки на адресу Путіна

Блогер Лекс Фрідман розкритикував Зеленського за матюки на адресу Путіна

Володимир Зеленський з Лексом Фрідманом / Фото: x.com/lexfridman

На його думку, така позиція Зеленського є "вкрай незрозумілою та не сприятиме досягненню мирної угоди".

Американський блогер та подкастер Лекс Фрідман розкритикував президента Володимира Зеленського за критику Володимира Путіна, висловлену в його інтерв'ю 6 січня.

Про це блогер повідомив на своїй сторінці в X.

Фрідман вважає, що дав Зеленському "шанс показати готовність до переговорів, знаючи що це інтерв'ю побачать і Трамп, і Путін".

"Навпаки, він виражався грубо про Путіна. Це зрозуміло, але неефективно для ведення переговорів", – стверджує американський подкастер.

На його думку, така позиція Зеленського є "вкрай незрозумілою та не сприятиме досягненню мирної угоди".

Фрідману також не сподобалися слова президента України про те, що Путін насправді не любить свій народ. Блогер вважає, що потрібно "ставитися з повагою" до російського диктатора, якщо Зеленський хоче домовитися з ним про мир.

Крім того, Фрідман заявив, що планує поспілкуватися з Путіним.

Зауважимо, що Лекс Фрідман народився в місті Чкаловськ, Таджикистан. Його батько народився в Києві, працював в Москві до 1994 року. Бабуся Лекса Фрідмана по материнській лінії народилася та виросла в Харкові. Родина Фрідмана переїхала до США 1994 року, коли Лексу було 11 років.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський записав подкаст з відомим американським інтерв'юером Лексом Фрідманом. 

В цьому інтерв'ю глава держави декілька разі висловився нецензурно. Щодо Будапештського меморандуму він зокрема заявив, що гарантам безпеки "було пох*ру" на Україну.

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