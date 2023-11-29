Блокада кордону: Туск, який може стати прем’єром Польщі, звинуватив нинішній уряд в бездіяльності

Лідер польської опозиції Дональд Туск прокоментував ситуацію з блокуванням кордону з Україною.

Дональд Туск звинуватив чинний польський уряд Матеуша Моравецького “в бездіяльності, яку не можна пробачити” через блокування українського кордону.

Про це Туск сказав у Сеймі, - пише Укрінформ.

“Це бездіяльність, яку не можна пробачити. Таким чином ми ставимо під загрозу польсько-українські відносини і не захищаємо польських інтересів”, - зауважив політик.

За його словами, чинний уряд Польщі ставить усіх у дуже складну ситуацію: “Право і Справедливість“, Моравецький і Качинський жахливо, дуже по-дилетантському, непрофесійно і дуже цинічно розіграли українську карту”.

Також читайте Відповідь на блокаду кордону: українські водії влаштували акції протесту на дорогах Польщі

За його словами, “Польща повинна жити в дружбі і підтримувати Україну, водночас не нехтуючи власними інтересами”.

“Вони повністю знехтували цим, а коли зрозуміли, що це дратує людей, почали розігрувати антиукраїнську карту, а потім відвернулися від проблеми на кордоні”,- зазначив Туск.

Мовляв, він проводить зустрічі з політиками й експертами, які займатимуться питанням кордону.

Як повідомлялося, 15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори. 27 листопада, президент Анджей Дуда призначив Матеуша Моравецького на посаду прем'єр-міністра і прийняв присягу у нового складу Ради міністрів. Якщо уряд Моравецького протягом двох тижнів не отримає вотум довіри у Сеймі, то наступним право формувати новий кабінет матиме Дональд Туск, за яким стоїть владна більшість у Сеймі. Туск уже визначився зі складом майбутнього уряду, але прізвища кандидатів іще офіційно не озвучувалися.

Нагадаємо, 6 листопада розпочався страйк польських перевізників, які вимагають скасувати транспортний безвіз для України.

Читайте також: