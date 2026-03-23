Блокування допомоги Україні: голова Європарламенту зробила заяву про суперечки в ЄС

Президентка Європарламенту Роберта Мецола

Президентка Європарламенту Роберта Мецола назвала підтримку України безпековою політикою, а не благодійністю. Це стало відповіддю на черговий демарш прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який заблокував фінансову допомогу Києву.

Про це Мецола сказала у інтерв’ю виданню BILD.

Саміт Євросоюзу завершився гострим протистоянням після того, як Орбан виступив проти нових фінансових пакетів допомоги Україні та посилення санкційного тиску на Росію. Коментуючи ситуацію, очільницяЄвропарламенту підкреслила, що ЄС уже неодноразово проходив через складні кризи і щоразу ставав сильнішим.

«Я не сумніваюся, що і цього разу все буде так само. Для нас підтримка України — це не альтруїзм, а жорстка безпекова політика«, — наголосила вона.

Мецола також акцентувала, що в умовах війни та зростання глобальної напруженості країнам ЄС особливо важливо зберігати єдність.

Водночас вона визнала, що всередині Союзу посилюються політичні розбіжності, зокрема з питань міграції та взаємодії з правими політичними силами.

«Ми маємо спробувати об’єднати проєвропейські сили, які справді хочуть запропонувати правильні рішення для людей. Останніми роками ми цього не робили», — сказала очільниця Європарламенту.

Окремо вона наголосила, що попри наявні розбіжності, відносини зі США необхідно зберігати, адже трансатлантичне партнерство залишається ключовим елементом європейської безпеки.

Блокування допомоги Україні від ЄС — що відомо

Нагадаємо, 19 березня Угорщина та Словаччина заблокували виділення Україні кредиту на 90 млрд євро, влаштувавши демарш на саміті в Брюсселі. Будапешт і Братислава використали право вето як інструмент тиску, вимагаючи негайного ремонту нафтопроводу «Дружба», пошкодженого російським обстрілом.

Президент Євроради Антоніу Кошта назвав таку поведінку неприйнятним порушенням умов ЄС, нагадавши Орбану про наявність альтернативних шляхів постачання нафти. Решта лідерів Євросоюзу одностайно засудили шантаж.

Однак невдовзі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що незважаючи на блокування з боку Угорщини, ЄС надасть Україні 90 млрд євро кредиту на 2026 — 2028 роки. Вона підтвердила, що обіцянка буде виконана «так чи інакше», оскільки умови щодо неперсональної участі Угорщини, Словаччини та Чехії в позиці вже дотримані.