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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
3393
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2 хв

У Раді блокування трибуни переросло у бійку: що не поділили Гончаренко і Гетманцев

У Верховній Раді стався конфлікт через мита на агропродукцію.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Народні депутати Олексій Гончаренко та Данил Гетманцев

Народні депутати Олексій Гончаренко та Данил Гетманцев / © скриншот з відео

У Верховній Раді України відбулася штовханина між народними депутатами Олексієм Гончаренком та Данилом Гетманцевим. Інцидент стався на тлі блокування трибуни через конфлікт навколо однієї з правок до законопроєкту №13157, що стосується змін до Податкового кодексу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, суть конфлікту — у «соєвій правці», яка була відхилена, проте, на думку окремих депутатів, її намагалися протягнути повторно, порушивши регламент Верховної Ради. У результаті трибуна була заблокована.

Що саме сталося

Депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що не дозволить ухвалити зміни, які, за його словами, є несправедливими щодо аграріїв.

«Я вже один раз сказав, ще раз повторяю: я заблокую Раду. Ніхто не буде тут працювати, поки будуть намагатись обманювати та нагнути аграріїв. Це мої виборці. І я за своїх виборців буду стояти до кінця», — написав він у Telegram.

Гончаренко також закликав або повернутись до обговорення правки, або скликати погоджувальну раду.

У чому суть законопроєкту №13157

Документ передбачає зміни до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям закону про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення. Серед іншого, в редакції до другого читання з’явилися пропозиції встановити ввізне мито:

  • на соєві боби — у розмірі 10%;

  • на насіння ріпаку або кользи — також 10%.

Ці правки викликали серйозне невдоволення в парламенті.

Чому законопроєкт викликає суперечки

Окрім аграрного блоку, документ зачіпає й великі промислові компанії, зокрема у сфері видобутку газу. Підприємства вважають, що нові екологічні вимоги призведуть до зростання витрат і, відповідно, можуть вплинути на ціни для споживачів.

Згідно з новими правилами, підприємства з 8 серпня 2025 року зобов’язані подавати екологічну звітність за оновленими стандартами. Це дозволить податковим органам автоматично отримувати інформацію про екологічні платежі та ренту за використання надр і водних ресурсів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 15 липня Верховна Рада схвалила продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

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