Блокування вступу України до ЄС: Сіярто закликав Зеленського «змиритись»

Петер Сіярто / © Associated Press

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Голова Міністерства закордонних справ Угорщини Пітер Сіярто відреагував на слова президента України Володимира Зеленського який розкритикував блокування Будапештом вступу України до Євросоюзу.

Коментар Сіярто опублікований на його сторінці у Facebook.

Він прокоментував слова Зеленського про те, що премʼєр Угорщини Віктор Орбан втягує Україну у передвиборчу компанію в країні, а також робить «дуже небезпечні речі», блокуючи шлях України в ЄС.

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Сійярто заявив, що Зеленський «має змиритися з думкою, що всі угорці дійсно мають право висловити свою думку з питання прискореного вступу України до ЄС».

«Адже факт залишається фактом: Україна хоче приєднатися до об’єднання, членами якого є ми, а не навпаки… Тому Київ має обрати відповідний тон», — написав він.

Раніше повідомлялося, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що членство України в Європейському Союзу невигідне для Угорщини, бо, мовляв, загрожує угорській економіці.

Ми раніше інформували, що скандальний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан проголосував на ним же ініційованому референдумі проти членства України в Євросоюзі.