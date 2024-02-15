Блокування допомоги Україні від США вже впливає на поле бою — Столтенберг

Столтенберг заявив, що Україна відчуває брак боєприпасів через позицію США.

У четвер, 15 лютого, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив у Брюсселі, що блокування США допомоги Україні вже впливає на поле бою.

Про це пише Le Vif.

"Ми вже бачимо вплив того факту, що Сполучені Штати не змогли ухвалити рішення", - заявив пан Столтенберг, коментуючи нестачу боєприпасів українських сил.

Ця фраза пролунала 15 лютого під час зустрічі міністрів оборони країн Північноатлантичного альянсу в Брюсселі для підготовки саміту НАТО у Вашингтоні в липні.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував останні успіхи України в Чорному морі після потоплення російського ВДК "Цезар Куніков" і заявив, що це посилює оптимізм союзників щодо військових спроможностей ЗСУ.

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