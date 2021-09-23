Блокування трибуни і спроба відсторонення Стефанчука: у Раді під час розгляду закону про олігархів сталася перепалка (відео)

Блокування трибуни і спроба відсторонення Стефанчука: у Раді під час розгляду закону про олігархів сталася перепалка (відео)

Після того, як нардепи проголосували за розгляд законопроєкту про олігархів за скороченою процедурою, частина із них заблокувала трибуну ВРУ.

Трибуну Верховної Ради, яка сьогодні розглядає так званий закон про олігархів, заблокувала частина нардепів. Це сталося після того, як парламент ухвалив рішення розглядати вказаний законопроєкт за скороченою процедурою.

Інцидент стався під час засідання Ради 23 вересня.

"За" таке рішення проголосували 217 нардепів. Утім, у деяких парламентарів, переважно від "Європейській Солідарності" та "ОПЗЖ", це викликало обурення і вони заявили про порушення процедури і почали блокувати трибуну ВРУ та вигукувати "Ганьба".

Крім того, нардепи почали звинувачувати головуючого на засіданні Руслана Стефанчука у порушенні регламенту і намагалися відсторонити його від ведення сьогоднішньої сесії. Утім, пропозицію підтримав тільки 61 депутат.

"Колеги, це не шоу, займаємо свої місця" - заявила віцеспікерка Олена Кондратюк перед голосуванням.

Головуючий повідомив, що до президії надійшла заява від 2 фракцій про відсторонення Першого заступника Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука від ведення засідання у зв’язку з порушенням Регламенту.

Пропозиція не набрала голосів для прийняття («за» - 61). pic.twitter.com/Vift852o4q — Верховна Рада України (@verkhovna_rada) September 23, 2021

Нагадаємо, раніше народні депутати підтримали ініціативу подовжити сьогоднішній робочий день, допоки не завершать розглядати так званий законопроєкт про олігархів.

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