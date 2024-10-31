Блокування вступу до НАТО: Зеленський анонсував двосторонній документ з Угорщиною

Глава держави зауважив, що Україна не просить Угорщину підтримувати і голосувати за запрошення її до Альянсу, а лише – не блокувати цей процес.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що держава спільно з Угорщиною готує двосторонній документ задля того, аби ця країна не блокувала запрошення України до НАТО.

Про це глава держави сказав під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття 31 жовтня.

Зеленський висловився про можливість блокування Угорщиною запрошення України до Альянсу.

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"Вони – одні з тих, хто може блокувати наш план. Частково. Авжеж, в більшості все залежить від нас. Ми пройдемо будь-яку блокаду Угорщини, я вам скажу відверто. Але хочеться, щоби йшла Україна до перемоги без блокад від сусідів, а навпаки з їх допомогою. Тут можна нам разом попрацювати", – висловився президент.

Він повідомив, що на сьогодні готується двосторонній документ між Україною та Угорщиною, який повинен "прибрати багато речей, непорозуміння або якісь виклики сучасності, майбутнього і минулого".

"Щоб не піднімати питання меншин. Питання можуть з’являтися, але – щоб розв’язувати їх, щоб не було викликів між нашими державами. І ми дуже позитивно на це дивимось. Ми готували і є всі ці пропозиції угорської сторони", – додав Зеленський.

Глава держави акцентував, що частиною двостороннього діалогу і документа є питання безпеки:

"Саме Альянсу, саме НАТО. І саме формулювання дуже лагідне, з чого можна починати діалог з Угорщиною, – ми просимо не блокувати запрошення України в НАТО. Тобто – не підтримувати, не голосувати за нас, а – не блокувати. Сьогодні цей пункт є в наших пропозиціях. Ми б дуже хотіли, щоб Угорщина не блокувала навіть пункт такий. Для нас це важливо".

"Ми тепло ставимося до людей, до угорців, особливо до тих людей, які приймали наших українців під час війни, і приймають, і підтримують. Ми ж тільки за діалог", – додав президент.

Нагадаємо, раніше голова МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що вступ України до НАТО може спровокувати Третю світову війну.

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