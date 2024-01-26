Bloomberg повідомляє про нові "сигнали" від Путіна про мир: реакція Кремля на статтю

У Кремлі заперечують інформацію Bloomberg про те, що президент-диктатор РФ Володимир Путін нібито надсилає "сигнали" в Білий дім про готовність обговорювати припинення війни в Україні.

Про це заявив речник очільник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляють росЗМІ.

З його слів, у Москві заперечують, що РФ в разі перемовин щодо України, ймовірно, можуть відмовитися від вимоги щодо нейтрального статусу Києва та його відмови від вступу до НАТО.

"Ні, це неправильне повідомлення. Воно абсолютно не відповідає дійсності", - заявив Пєсков.

Стаття Bloomberg

Днями американське видання з посиланням на "двох осіб, близьких до Кремля" повідомило, що Путін нібито посилає "знаки" про мир. Зазначається, що через непрямі канали зв’язку "фюрер" нібито надсилає "сигнали" у Вашингтон про готовність обговорювати припинення війни.

Джерела Bloomberg заявили, що у грудні 2022-го високопосадовцям США передали "сигнали" про готовність російського лідера до переговорів "через посередника, якого вони відмовилися назвати".

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