Bloomberg: Стармер прийме Зеленського в «ключовий момент» для перемовин про Україну

Стармер і Зеленський / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер в понеділок прийме президента України Володимир Зеленський у Лондоні. Ця зустріч відбувається на тлі висхідної дипломатичної активності щодо вирішення війни, в якій Україна уже майже чотири роки захищається від повномасштабного вторгнення.

Про це пише Bloomberg.

За словами джерел, британський уряд та ключові європейські союзники прагнуть координувати позиції напередодні — ймовірно — нових переговорів про мир, безпеку й підтримку України.

Для України ця зустріч може стати важливою з огляду на необхідність гарантій безпеки, підтримки у військовій сфері та закріплення зобов’язань західних партнерів на майбутнє.

Раніше Велика Британія вже демонструвала солідарність з Україною: на початку 2025 року Стармер підписав зі Зеленським довгострокову угоду про партнерство між країнами.

Зустріч у Лондоні відбувається на тлі активізації дипломатії — український президент наприкінці минулого тижня провів переговори з американськими посередниками та готується до низки контактів із європейськими лідерами.

Нагадаємо, напередодні видання Bloomberg інформувало, що Британія визначила підрозділи та місця розташування штабів для розміщення своїх військ в Україні в межах коаліції з 30 країн. Ці кроки, що передбачають розвідувальні місії та оцінку бойової готовності, здійснюються під керівництвом Британії та Франції для підтримки України у разі досягнення мирної угоди. Міністр оборони Джон Гілі пояснив, що плани передбачають можливість розміщення британських військ, щоб "допомогти забезпечити мир у довгостроковій перспективі".

Додамо, раніше 25 листопада Зеленський повідомив, що цього дня відбудеться зустріч "коаліції охочих". Перед цим він провів продуктивні телефонні розмови зі Стармером, президентом Фінляндії Александром Стуббом та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Головна мета розмов — скоординувати позиції та пріоритетні питання для обговорення на коаліції після зустрічей у Женеві, де був представлений оновлений рамковий документ щодо мирної угоди.