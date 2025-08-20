Близько 10 країн готові направити війська до України: деталі від Bloomberg

Реклама

Близько десяти країн Європи готові направити війська до України після завершення війни.

Про це пише Bloomberg з посилання на власні джерела.

За інформацією видання, пакет гарантій безпеки для України набуде обрисів вже цього тижня, оскільки лідери Європи скористаються підтримкою президента Дональда Трампа плану, який передбачає відправку європейських військ у рамках потенційної мирної угоди.

Після того, як саміт у Білому домі в понеділок приніс твердіші зобов’язання США щодо гарантій, європейські лідери прагнуть скористатися пропозицією Трампа та посилити позицію Києва перед можливою зустріччю між Путіним та Зеленським.

Джерела видання зазначають, що у вівторок, 19 серпня, відбулася зустріч європейських чиновників, присвячена плану направлення британських та французьких військ до України в рамках мирної угоди, зокрема щодо чисельності військовослужбовців.

Близько 10 країн готові направити війська до України, стверджує Bloomberg. Які це країни, крім Британії та Франції, поки невідомо.

Велика Британія та Франція готові направити сотні своїх солдатів, які будуть розміщені в Україні, подалі від лінії фронту.

У другій частині плану передбачено підтримку з боку США. Передбачається, що йтиметься про обмін розвідувальною інформацією, спостереження за кордоном, постачання озброєнь і, можливо, протиповітряну оборону. Європейські чиновники очікують, що США як мінімум продовжать надавати розвідувальну інформацію та військову техніку через європейських партнерів.

«Ми готові допомогти їм (європейцям — Ред.) різними речами, особливо, якщо можна буде говорити щодо повітря, бо ні в кого немає таких речей, як у нас», — говорив Трамп.