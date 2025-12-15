Близькі до миру: Трамп прокоментував перебіг обговорень щодо України

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп прокоментував обговорення війни в Україні з європейськими лідерами.

Про це президент США заявив під час брифінгу в Білому домі.

“У нас була дуже хороша розмова з європейськими лідерами щодо війни в Україні. Я думаю, що ми зараз ближчі (до миру — ред.), ніж коли-небудь були”, — заявив він.

Реклама

Трамп додав, що наразі, “схоже, все йде добре, але ми говоримо про це вже тривалий час”.

Крім того, американський президент зазначив, що за час своєї діяльності зміг зупинити сім воєн.

Раніше у Вашингтоні заявили, що на переговорах щодо України зафіксовано прогрес у вирішенні найскладніших територіальних питань.