ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
659
Час на прочитання
1 хв

Близькі до миру: Трамп прокоментував перебіг обговорень щодо України

Дональд Трамп заявив, що обговорення війни в Україні з європейськими лідерами пройшло дуже добре.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокоментував обговорення війни в Україні з європейськими лідерами.

Про це президент США заявив під час брифінгу в Білому домі.

“У нас була дуже хороша розмова з європейськими лідерами щодо війни в Україні. Я думаю, що ми зараз ближчі (до миру — ред.), ніж коли-небудь були”, — заявив він.

Трамп додав, що наразі, “схоже, все йде добре, але ми говоримо про це вже тривалий час”.

Крім того, американський президент зазначив, що за час своєї діяльності зміг зупинити сім воєн.

Раніше у Вашингтоні заявили, що на переговорах щодо України зафіксовано прогрес у вирішенні найскладніших територіальних питань.

Дата публікації
Кількість переглядів
659
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie