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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Близький Схід у вогні: Сікорський пояснив, як нова криза змінить хід війни в Україні

За словами Сікорського, події на Близькому Сході вплинуть на війну в Україні, адже Росія використала цю ситуацію, щоб посилити повітряні атаки, що призвело до нових жертв у Києві та інших містах.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Радослав Сікорський

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський / © Associated Press

Ситуація на Близькому Сході впливає на війну в Україні.

Таку думку висловив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський у своїй заяві перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі.

За словами Сікорського, події на Близькому Сході вплинуть на війну в Україні, адже Росія використала цю ситуацію, щоб посилити повітряні атаки, що призвело до нових жертв у Києві та інших містах.

«Драматичні події на Близькому Сході також вплинуть на цю війну. Тим більше, що Росія, скориставшись нагодою, посилила повітряні нальоти і бомбардування. Ми маємо ще один день смерті в Києві та інших українських містах», — зазначив він.

Міністр закордонних справ Польщі підкреслив, що ескалація в регіоні веде до зростання цін на нафту, що може посилити фінансову стійкість Росії.

Тим часом на Близькому Сході зростає напруженість через удари Ізраїлю по військових об’єктах Ірану. Армія оборони Ізраїлю завдала авіаудари по базах запуску і зберігання ракет, спрямованих проти країни, посилюючи конфлікт у регіоні.

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