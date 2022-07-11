Бо буде новий Путін: експрезидент Польщі запропонував розділити Росію та зменшити населення держави-агресорки

Як один із варіантів Валенса пропонує зменшити населення країни-агресорки до 50 мільйонів осіб, оскільки через 5-10 років РФ може знову почати війну.

Про це він сказав у інтерв'ю Le Figaro.

Валенса наголосив, що зараз у складі РФ проживає 60 різних націй. Їм потрібно допомогти повстати проти Кремля та утворити свої держави.

"Потрібно або змінити російську політичну систему, або скоротити населення Росії до менш ніж 50 мільйонів", - заявив Валенса.

На думку експрезидента Польщі зміну політичної системи може забезпечити повстання народів та розпад Росії. Інакше там через 5-10 років може з'явитись новий Путін і навіть за умови перемоги України у війні, може початись новий конфлікт.

"Навіть якщо Україна виграє цю війну, через п'ять років у нас буде те саме, а через десять років ми побачимо появу іншого Путіна. Якщо зміна політичної системи країни неможлива, світову безпеку забезпечить лише розчленування нинішньої Росії", - сказав Валенса.

Політик наголосив, що Захід справді зацікавлений у розширенні ЄС та НАТО, проте там це роблять демократичним шляхом, а не як Росія, знищуючи інші держави.

Нагадаємо, перед початком повномасштабного вторгнення Росії до України Валенса закликав весь світ мобілізуватися і не допустити нападу. За його словами, як Путін атакує Київ, то треба атакувати у відповідь Москву. Також Лех Валенса заявляв про готовність захищати Україну.

Раніше міністр оборони України спрогнозував, що Росія у майбутньому розпадеться на кілька незалежних держав.

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