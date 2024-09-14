Боксер Усик зібрався в політику: ким він хотів би стати

Український боксер Олександр Усик, який став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі, у майбутньому хотів би обіймати посаду міністра молоді та спорту України.

Про це він сказав в інтерв'ю на YouTube-каналі Kanał Sportowy.

Боксер зізнався, що хотів би працювати з дітьми, і не тільки в спорті, але й в навчанні.

“Психологія, здоровий спосіб життя, думати своєю головою, а не слухати, що хто говорить. Я хочу працювати зі своїми хлопцями, зі своїми дітьми для того, щоб навчити їх деяким речам, які можу я. Я б із задоволенням став би міністром спорту — і я стану ним", — запевнив Усик.

Нагадаємо, раніше чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик подарував президенту України Володимиру Зеленському чемпіонський пояс, який він завоював у поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі.

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