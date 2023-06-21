Болгарія готує новий пакет військової допомоги для України

Уряд Болгарії готує новий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомляє агентство "БГНЕС".

"За обсягом допомогу буде надано в тому самому обсязі, що й минулого разу. Ми дістаємо зі складів те, що перебуває у справному стані, має більший ресурс, але, скажімо, 30-40 і більше років, а там із вартістю завжди є питання, що саме ми маємо на увазі, як ця вартість розраховується", - розповів прем'єр-міністр Болгарії Тодор Тагарев.

Водночас, за його словами, питання про надання основної бойової техніки наразі не обговорюється.

Нагадаємо, раніше Болгарія запровадила тимчасову заборону на імпорт продовольства з України, за винятком транзитних товарів. Це сталося через погані наслідки для болгарського бізнесу.

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