Болгарія може продати Україні ядерні реактори російського виробництва — WSJ

Болгарія може продати українському "Енергоатому" два ядерні реактори, які виробляла Росія.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Наразі тривають переговори між двома країнами. Згідно з умовами, болгарська державна енергетична компанія NEK може продати українській державній атомній компанії "Енергоатом" обладнання з недобудованої атомної електростанції "Белене", вартість якого становить щонайменше 600 млн євро.

Один з болгарських депутатів Делян Добрев розповів, що на Хмельницькій АЕС в Україні є два недобудовані енергоблоки під реактори типу ВВЕР-1000.

"У цьому плані Україна – єдиний у світі покупець нашого обладнання, а ми – його єдиний продавець. Це безпрограшна ситуація для обох сторін", – сказав він.

Своєю чергою,прем'єр-міністр Болгарії Николай Денков під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським сказав, що переговори уже почалися.

"Важливо, що почалися розмови, чи можуть ці реактори бути використані в одній з атомних станцій України. Звісно, це лише початок переговорів. Є дуже багато технічних параметрів – фінансових, економічних, їх треба обговорити", – зазначив Денков.

Водночас у Єврокомісії вже відреагували і заявили, що Україна може використати гроші ЄС для закупівлі ядерних реакторів у Болгарії, мовляв для цього немає жодних перешкод.

Слід зазначити, що той факт, що Болгарія — колишня радянська держава-сателіт, яка давно дружить з Москвою — розглядає цю угоду, є ознакою того, наскільки зменшився російський вплив у східних країнах Європейського Союзу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 липня, перебуває з офіційним візитом у Болгарії. Під час поїздки глава держави за планом мав зустрітися з прем'єр-міністром Болгарії Николою Денковим і віце-прем'єр-міністром Марією Габріель. На завершення була також запланована зустріч із президентом Болгарії Руменом Радевим.

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