Болгарія схвалила фінансову допомогу Україні, щойно до влади став новий міністр оборони країни

Наступного дня після того, як новий міністр оборони Болгарії став до своїх обов'язків, національні збори Болгарії оголосили про нову допомогу Україні.

Національні збори Болгарії схвалили фінансову допомогу Україні в розмірі 60 тисяч євро.

Про це повідомляє BNR.

Кошти підуть на участь у 4-річній програмі Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Загальна вартість заходів, включених до програми, становить 16,5 мільйона євро.

Болгарська опозиція виступала проти надання допомоги Україні, оскільки "це завдало б шкоди нашим співвітчизникам у західних передмістях".

"Оскільки кошти на проєкти в Україні не збираються з тієї простої причини, що на території країни зараз ведуться бойові дії, ці 60 000 євро беруться з Босилеграда та інших болгарських громад і передаються Україні, щоб болгарська держава могла підтягнутися за одним параметром, щоб стати членом ОЕСР", - заявив депутат Павло Мітова з "Є такий народ".

Зазначимо, що Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) - міжурядова економічна організація, до якої входять 35 країн-членів, заснована 1961 року для стимулювання економічного прогресу та світової торгівлі.

Нагадаємо, лише за день до цього новопризначений тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов пообіцяв прискорити надання військової допомоги Україні.

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