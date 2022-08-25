Болгарія відмовила РФ в екстрадиції росіянина, який спалив свій паспорт на підтримку України

Чоловік спалив свій паспорт через кілька днів після вторгнення РФ до України на знак протесту проти війни. Після цього від Росії надійшов запит до Болгарії про екстрадицію чоловіка через розслідування податкового шахрайства.

У Болгарії відмовились видавати Росії її громадянина, який спалив свій паспорт на знак протесту проти війни в Україні. РФ попросила екстрадувати Олексія Алчина, якого підозрюють у несплаті податків.

Утім, як пише "Свободна Европа", апеляційний суд болгарського міста Варни відмовив в екстрадиції чоловіка через можливе переслідування його за політичні погляди. Адже запит від Росії надійшов після того, як Алчин виступив проти вторгнення РФ в Україну і спалив свій паспорт через кілька днів після повномасштабного нападу РФ.

Захист Алчина заявив, що такі вимоги РФ є політично вмотивованими, тож апеляційний суд скасував попереднє рішення, яким росіянина таки мали передати до РФ, та звільнив з під варти.

Судді вважають, що існує ризик погіршення становища росіянина через його політичні переконання, а також порушення його прав у разі його передачі російській владі.

"Сьогодні Варненський апеляційний суд показав світові, що Болгарія дотримується європейських принципів прав людини, свободи та права на життя", - заявив Олексій Алчин.

Також він привітав український народ та побажав Україні перемоги у війні.

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