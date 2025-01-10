Болгарський політик зазіхнув на частину Одещини: Україна відреагувала

Лідер проросійської болгарської партії "Відродження" Костадін Костадінов заявив про начебто "претензії" його держави на частину Одеської області і нарвався на жорстку реакцію українського посольства.

Свої заяви Костадінов і посольство України в Болгарії опублікували у Facebook.

Костадінов написав у Мережі, що "болгари становлять більшість населення Південної Бессарабії (південна частина Одеської області)", тому начебто "немає нічого логічнішого, ніж повернення регіону назад до складу Болгарії".

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"Україна розпадається, і на майбутньому мирному конгресі, який вирішить долю так званої української державності, що не відбулася, Болгарія має заявити свої претензії на болгарську Бессарабію", – висловився проросійський політик.

На заклики Костадінова приєднати "Південну Бесарабію" до Болгарії відреагувало посольство України. Там закликали керівництво держави засудити висловлювання політика, "який підбурює до руйнування норм міжнародного права, спотворює історичні факти та заохочує до переділу кордонів в Європі".

В українському дипвідомстві наголосили, що "висловлювання лідера партії "Відродження" щодо територіальних зазіхань до України є неприпустимими для політика країни-члена ЄС, і підтверджують його системне просування наративів Кремля".

До слова, влітку 2024 року президент Болгарії Румен Радев розкритикував ініціативу щодо дозволу для України на удари по території Росії західним озброєнням.

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