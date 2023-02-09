Болгарський президент заявив, що не підтримає ядерні санкції проти агресорки Росії

Болгарський президент Румен Радєв заявив, що його країна не підтримає санкції проти російського ядерного палива. Мовляв, такі дії безпосередньо вплинуть на атомну енергетику Болгарії.

Про це він сказав журналістам на полях саміту ЄС 9 лютого, повідомляє Euractiv.

За його словами, Софія розглядає різні сфери, де можливо запровадити обмеження проти агресорки Росії. Втім, разом з тим дбає про власні інтереси.

"Болгарія не може прийняти санкції щодо ядерної енергетики, тому що вони безпосередньо вплинуть на нашу ядерну енергетику. Цього не можна допустити. Ми розглядаємо всі можливі сфери, де можливі подальші санкції. Але там, де на карту поставлені наші інтереси, як у ядерній енергетиці, ми дуже уважно стежимо за цими питаннями", - наголосив Румен Радєв.

Відповідаючи на запитання, чи накладе Болгарія вето на санкції у цій сфері, підтвердив можливість: "Якщо буде потрібно, ми накладемо вето, так".

Нагадаємо, Румен Радєв заявив, що відправлення зброї до України схоже на "гасіння пожежі бензином". Також він закликав до миру між Україною та РФ та наголосив, що Софія надалі буде підтримуватиме український народ.

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