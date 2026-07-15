Болгарія пояснила вихід із "коаліції охочих", назвавши інший шлях до миру

Болгарія / © Associated Press

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Міністерка закордонних справ Болгарії Веліслава Петрова пояснила рішення Софії вийти з «коаліції охочих» переконанням болгарського керівництва, що досягнення сталого миру в Україні потребує активнішого використання дипломатичних механізмів поряд з економічною підтримкою.

Про це вона заявила на саміті «Україна — Південно-Східна Європа», який проходив у середу, 15 липня, у Києві.

За словами очільниці болгарського МЗС, Софія вважає, що шлях до закінчення війни має ґрунтуватися на кількох складниках, серед яких підтримка України, санкційний тиск на Росію та дипломатичні зусилля.

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«Що ми всі хотіли б тут досягти, це саме сталого і справедливого миру. Продовжувати підтримку України, вживати дієвих економічних заходів проти Росії та дипломатичний трек, який, власне, посадить обидві сторони за стіл переговорів. Ми гадаємо, що третій пункт неособливо використовують, але це також може змусити Росію сісти за стіл перемовин», — сказала вона.

Петрова наголосила, що вихід Болгарії з «коаліції охочих» не означає відмову від підтримки України. За її словами, країна й надалі братиме участь у санкційній політиці Європейського Союзу та підтримуватиме Київ у межах своїх можливостей.

«Як наша країна, ми маємо відігравати свою роль для того, щоб підтримувати Україну в рамках наших спроможностей, зокрема різноманітну підтримку на європейському рівні, брати участь та ухвалювати наступний пакет санкцій, коли вони справді дієві й економічно шкодять Росії, і також підтримувати будь-які дипломатичні зусилля», — заявила міністерка.

Вона додала, що Болгарія зосереджується на практичній допомозі Україні, зокрема в питаннях енергетичної безпеки та майбутньої відбудови країни.

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«Ми зараз перебуваємо на критичному перехресті — багато шляхів, які дозволяють підтримати Україну, наприклад, забезпечення газом чи іншими енергоресурсами. Це одна зі сфер, над якими ми активно працюємо. Ми вітаємо оголошену сьогодні домовленість щодо співпраці на європейському рівні про виробництво безпілотників», — зазначила Петрова.

Очільниця болгарської дипломатії також підкреслила, що Софія зацікавлена як у двосторонній співпраці з Україною, так і в реалізації спільних європейських проєктів підтримки.

«Ми також дуже зацікавлені в тому, щоб досягти цього і на двосторонньому рівні, але якщо у нас є європейський рівень, ми можемо цим теж скористатися і, звісно, продовжувати роботу з Україною», — підсумувала вона.

Нагадаємо, Болгарія відмовилася від участі в роботі «коаліції охочих» щодо підтримки України в захисті від російської агресії.

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