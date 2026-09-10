Болтон б’є на сполох: Путін може повірити, що Захід слабшає, а Трамп у нього «в руках»

Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Колишній радник з питань національної безпеки Білого дому Джон Болтон заявив, що дипломатичні переговори між США та Росією далеко не завжди наближають сторони до врегулювання конфліктів.

Про це Болтон написав у статті для The Washington Post.

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За його словами, поширеною є думка, що переговори щодо міжнародних конфліктів завжди корисні. ЗМІ та самі учасники переговорів часто створюють враження прогресу, наголошуючи на активізації дипломатичних зусиль, прискоренні їхнього темпу та підготовці нових зустрічей.

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Водночас Болтон зауважив, що бездіяльна дипломатія може завдати більше шкоди, ніж користі. На перебіг переговорів також можуть впливати непередбачувані події, здатні посилити позицію однієї зі сторін.

«На жаль, саме останній сценарій, можливо, реалізується у війні Росії проти України», — припускає ексрадник з нацбезпеки Білого дому.

На його думку, нещодавні візити до Москви та Києва представників адміністрації Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера мали ознаки відчаю, попри значну увагу медіа.

«Їхні попередні спроби щодо України зазнали невдачі на початку цього року, можливо, саме перед тим, як війна з Іраном відвернула їхню увагу», — додає автор.

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Болтон також звернув увагу на політичні події в Європі. За його словами, саме в той час, коли Віткофф і Кушнер у суботу зустрічалися з Путіним, виборці у східнонімецькій землі Саксонія-Ангальт наступного дня забезпечили партії «Альтернатива для Німеччини» найбільшу виборчу перемогу за всю її історію.

АдГ виступає проти військової допомоги Україні, а її часто характеризують як проросійську, антинатовську і навіть антиамериканську політичну силу.

Болтон не виключає, що перемога цієї партії в Саксонії-Ангальт може мати серйозні наслідки для внутрішньої політики Німеччини. На його думку, це також може стати передвісником подібних процесів на президентських виборах у Франції 2027 року.

«Ця збіжність позицій може підкріпити впевненість Путіна в тому, що він і досі має політичний вплив на президента Дональда Трампа і що Європейський Союз втрачає позиції, тоді як конфлікт наближається до потенційно довгої зими руйнувань на полі бою та в глибині України й Росії», — наголошується в статті.

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Віткофф після переговорів заявив, що почув від Росії «нові ідеї», однак не уточнив, про що саме йдеться. Він і Кушнер назвали зустрічі «змістовними», але також не пояснили, чому оцінюють їх саме так.

Болтон припустив, що Путін, ймовірно, позитивно сприйняв слова Віткоффа про те, що після виходу на пенсію у нього залишаться «всі ці неймовірні історії та спогади, а ваша історія буде на першому місці серед них».

Водночас Віткофф заявив, що США представили Києву «важливі та переконливі ідеї». Це був його перший офіційний візит разом із Кушнером. При цьому американські представники наголосили на необхідності «компромісів» з боку України.

Після зустрічі із Зеленським Віткофф заявив, що «впевнений, що тут буде знайдено вдале рішення».

Болтон зазначив, що президент України натомість сказав лише: «Війна триватиме».

Водночас, як пише автор, менш оптимістичні ЗМІ повідомляли, що представники Трампа привезли до Києва «оновлені версії попередніх документів», «небагато нових ідей» та намагалися відновити попередні пропозиції.

За словами Болтона, Путін знову наголосив на необхідності усунути «корінні причини» війни. Серед іншого, йдеться про повне виведення українських військ із Донбасу та відмову України від спроб вступити до НАТО.

Болтон вважає закономірним, що після цього Зеленський дійшов висновку про продовження війни.

«Більш ніж іронічно, що хибні уявлення Трампа про міжнародні відносини змушують його применшувати загрозливу чи неприйнятну поведінку Кремля, аби не склалося враження, ніби він втрачає свою „золоту руку“», — вказується в статті.

Окремо Болтон звернув увагу на посилення російської гібридної війни проти Європи. За його словами, ракети та дрони завдають ударів по Польщі, Румунії та країнах Балтії.

Крім того, в аеропорту Лейпцига в Німеччині виявили дрон із вибухівкою, який влада пов’язує з Росією. Водночас, за словами Болтона, Трамп не демонструє занепокоєння через ці події.

Нещодавно очільник Білого дому заявив про Путіна: «Я розмовляю з ним. Я дуже добре його знаю. Путін не має наміру атакувати територію НАТО».

Болтон вважає, що подібні заяви можуть зміцнювати впевненість Путіна у власному впливі на Трампа.

На його думку, це ще більше зменшує шанси на проведення серйозних переговорів, не кажучи вже про досягнення миру.

«У ці невтішні обставини вривається Саксонія-Ангальт. Трамп не зміг стримати своєї радості й одразу опублікував результати у Truth Social», — додав автор статті.

Болтон також зазначив, що Велика Британія пережила власну зміну керівництва, отримавши нового прем’єр-міністра, який ще не пройшов випробування міжнародною політикою.

Крім того, прихильна до Росії Марін Ле Пен може перемогти на президентських виборах у Франції 2027 року. Водночас звучать заяви про спроби Росії вплинути на національні вибори у Швеції, які мають відбутися наступної неділі.

На цьому тлі Болтон вважає, що НАТО має терміново посилити допомогу Україні.

«Тому головним завданням НАТО має бути прискорення надання допомоги Україні саме зараз, щоб зробити зимовий наступ Росії таким же марним, як і її попередні спроби».

На думку Болтона, саме стійкість України має стримувати Москву до моменту, коли у Вашингтоні чи Європі з’явиться лідер, здатний мобілізувати Захід.

«Крім того, лише рішучість України зможе стримати Москву, доки у Вашингтоні чи Європі не з’явиться новий лідер, здатний мобілізувати Захід. Путін це теж знає», — вважає Болтон.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп розповів, що мав розмову з диктатором Путіним, та оцінив шанси домовитися щодо України.

Ми раніше інформували, що віцепрем’єр Італії Антоніо Таяні закликав президента України не обмежуватися Францією та Німеччиною під час мирних переговорів.

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