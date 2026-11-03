Болтон назвав організатора "засідки" на Зеленського в Білому домі

Джон Болтон звинуватив Венса у спробі підставити Зеленського під час зустрічі з Трампом / © Associated Press

Реклама

Колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон вважає, що віцепрезидент США Джей Ді Венс міг організувати конфліктну ситуацію під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі. На його думку, метою було спровокувати скандал і поставити українського лідера в незручне становище.

Про це Болтон розповів в ексклюзивному документальному фільмі ТСН Ольги Кошеленко «Тіні Білого дому».

Реклама

«На мою думку, це віцепрезидент Венс, імовірно, хотів влаштувати скандал. Він міг попередньо обговорити це з Трампом, а міг і ні», — зазначив колишній радник.

Реклама

Болтон вважає, що скандальна зустріч стала провалом для США та України, але водночас особистим тріумфом Дональда Трампа.

«Я вважаю, що це була катастрофа з американської точки зору, катастрофа з української точки зору, але з точки зору Трампа — його особистий тріумф. І це все й пояснює», — сказав він.

За словами Болтона, події в Овальному кабінеті не були частиною якогось масштабного геостратегічного сценарію. Натомість Трамп опинився в центрі уваги, а Венс, на думку ексрадника, допоміг йому створити ситуацію, у якій Зеленський зазнав тиску.

«Трамп опинився в центрі уваги, а Венс був його спільником, допомагаючи підставити Зеленського», — заявив Болтон.

Реклама

Зустріч Зеленського, Трампа та Венса: деталі публічної суперечки

Нагадаємо, 28 лютого 2025 року відбулася зустріч президентів України та США Володимира Зеленського, Дональда Трампа, а також американського віцепрезидента Джей Ді Венса в Овальному кабінеті. Головною метою візиту Зеленського до США було обговорення подальшої підтримки України, можливих умов припинення війни та підписання угоди про корисні копалини.

Тоді зустріч завершилася публічною суперечкою. Зокрема, під час розмови Джей Ді Венс почав критикувати Зеленського за нібито недостатню вдячність Сполученим Штатам.

Саме цей епізод Джон Болтон тепер трактує як можливу заздалегідь підготовлену провокацію проти українського глави.

Новини партнерів