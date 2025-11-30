ТСН у соціальних мережах

Політика
176
2 хв

Болтон розніс мирний план Трампа: різка заява

Чергові дипломатичні ініціативи Трампа зіграли на користь Путіна.

Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Джон Болтон

Джон Болтон / © Associated Press

«Мирний план» президента США Дональда Трампа винагороджує агресію Росії.

Таку думку висловив колишній радник з національної безпеки США Джон Болтон, коментуючи мирний план, що пропонують Україні, пише The Telegraph.

«Можливо, Трамп схвалив хід Віткоффа, а, може, й ні, але очевидним першим кроком спецпредставника президента США після розмови з Ушаковим було організувати телефонний дзвінок Путіна і Трампа, який зірвав намагання Зеленського переконати американського президента передати Києву ракети Tomahawk. Це не є нормальним „чесним посередництвом“. Це просто проросійська позиція», — зазначає Болтон.

На думку Болтона, Трампа більше цікавить власна популярність, а не врегулювання війни в Україні

«Захід знову стикається з необхідністю запобігти тому, щоб ця остання дипломатична ініціатива Трампа не зіграла на користь Кремля. Щоб досягти успіху, друзі України повинні нарешті визнати: Трампу байдуже, який вплив матиме будь-яке врегулювання на Україну. Його цікавить, як це вплине на нього самого», — додав він.

Нагадаємо, видання Axios, пославшись на американських та російських чиновників, пише, що адміністрація Трампа працює над планом про завершення війни Росії в Україні.

За словами анонімних джерел видання, 28 пунктів поділяються на чотири основні категорії: мир в Україні, гарантії безпеки, безпеку в Європі та майбутні відносини США з Україною та Росією.

Дональд Трамп попередив Володимира Зеленського, що Києву доведеться ухвалити його нещодавно запропонований мирний план з 28-пунктів. Він навіть дав Україні час — до Дня подяки, 27 листопада. Втім, цього не сталося.

176
