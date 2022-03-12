Боляче буде тим людям, які подумали, що можуть створити "ХНР" – Верещук

Боляче буде тим людям, які подумали, що можуть створити "ХНР" – Верещук

Це не 2014 рік і Україна діятиме, виходячи з набутого досвіду, наголосила вона.

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що херсонці розуміють – російські окупаційні війська захопили територію та тимчасово намагаються встановити свій політичний порядок.

Про це Верещук сказала у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Це не 2014 рік. Ми діятимемо, маючи досвід. І, повірте, боляче буде тим людям, які подумали, що можуть створити "ХНР", або ще якусь "НР" у нас на території Української держави!", – наголосила віцепрем'єрка.

"Обласна рада, зібравшись сьогодні, проголосувала за те, щоби залишатися у складі України. І Херсон, і Херсонська область – це Україна", – додала Верещук.

"Ми, як влада, докладемо максимум зусиль, щоб жодних "ХНР" та інші "НР" ніколи не з'явилося на мапі України", – наголосила урядовиця.

Нагадаємо, 12 березня стало відомо, що російські окупанти готуються провести "референдум" щодо оголошення Херсонської області "народною республікою".

Проте Херсонська облрада ввечері зібралася на екстрене засідання та своїми голосами відкинула ідею створення "ХНР".

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив, що депутати обласної ради затвердили належність Херсонської області до України та виключили утворення будь-яких республік.

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