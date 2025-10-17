"Больові точки" російської оборонки: українська делегація привезла Трампу секретні мапи

Президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський / © Білий дім

Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським під час зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом передала йому деталізовані мапи. На них позначені вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу та ключові об’єкти, вплив на які може прискорити закінчення війни.

Про це пише «Суспільне» з посиланням на власне джерело в українській делегації.

Стратегічний інструмент тиску на Путіна

Разом із президентом Зеленським до Білого дому прибули інші ключові українські посадовці, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, міністерка енергетики Світлана Гринчук та посолка України у США Ольга Стефанішина. Метою візиту є посилення підтримки та пошук шляхів для припинення російської агресії.

За словами джерела, передані мапи є стратегічним інструментом. Вони містять детальний аналіз функціонування та слабких місць російської воєнної економіки, що дозволяє визначити найбільш ефективні цілі для санкційного чи іншого тиску.

«На картах — больові точки російської оборонки та воєнної економіки, на які можна натиснути, щоб змусити Путіна припинити війну», — сказало джерело.

Ця інформація, ймовірно, є частиною української стратегії, спрямованої на те, щоб переконати адміністрацію США в необхідності більш рішучих кроків, включно з наданням далекобійної зброї, як-от ракети Tomahawk, та посиленням економічних санкцій проти російського військово-промислового комплексу.

Нагадаємо, що насправді стоїть за заявами Трампа про наближення миру. Аналітики вказують на три конкретні відмови Україні: в ракетах, у співпраці по дронах та в нових санкціях проти Кремля.