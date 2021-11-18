"Болючі економічні удари" для РФ: Кулеба заявив про підтримку партнерів України на випадок загрози Кремля

"Болючі економічні удари" для РФ: Кулеба заявив про підтримку партнерів України на випадок загрози Кремля

Керівник МЗС задоволений переговроми у Вашингтоні і Брюсселі.

Україна разом з партнерами у США та Євросоюзі готують низку заходів, які допоможуть стримати Росію від "агресивних дій".

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Очільник МЗС наголосив, що поведінка Кремля "істотно зросла за останні тижні" і на дипломатичному, і на військовому напрямках. За його словами, минулого тижня під час офіційних зустрічей у Вашингтоні та Брюсселі вдалося "мобілізувати ключових євроатлантичних партнерів на підтримку України".

"Між різними столицями та інститутами зараз ведеться робота з розробки комплексного пакету стримування Росії. Він включає в себе політичний та дипломатичний тиск, болючі економічні удари на випадок розширення російської агресії та список конкретних потреб для зміцнення збройних сил України", - заявив Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося, держсекретар США Ентоні Блінкена і голови британського Генштабу Ніка Картера заявили, що мігрантська криза, спровокавана Білоруссю не випадкова - це спроба відвернути увагу від скупчення військ РФ біля кордону з Україною.

Крім того, про збільшення військ РФ біля України писали іноземні ЗМІ. Посилаючись на супутникові знімки, відео в соцмережах та неназваних посадовців, журналісти The Washington Post та Politico стверджують про скупчення сухопутних військ, бронетанкових підрозділів, танків та самохідної артилерії під російським містом Єльня (Смоленська обл.), що десь за 300 км від Чернігівщини.

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