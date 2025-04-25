Бомба сповільненої дії: Науседа відреагував на пропозицію США визнати Крим російським

Президент Литви Ґітанас Науседа / © Associated Press

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Президент Литви Ґітанас Науседа на пресконференції в п’ятницю, 25 квітня, заявив, що якщо Захід де-юре визнає Крим російською територією, він закладе бомбу сповільненої дії.

Про це пише LRT.

Коментуючи слова президента США Дональда Трампа про те, що Крим давно належить Росії, Науседа зазначив, що позиція Європи з цього питання є гранично зрозумілою і має зовсім інший вигляд.

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«Якщо ми визнаємо Крим Росією де-юре, то це буде бомба сповільненої дії, яка обов’язково вибухне. Червоні лінії в цьому місці встановлені для того, щоб їх не перетинали», — наголосив президент Литви.

За його словами, перш ніж робити подібні заяви, потрібно було запитати саму Україну, яка зазнала нападу Росії, що вона думає з цього приводу.

«Бо це країна, яка зазнала найбільших втрат, де постраждало багато невинних людей, які не брали участі в бойових діях. Інфраструктуру зруйновано, економіку зруйновано. То хіба вони не мають права жорстко висловити свою думку щодо цих пропозицій?» — заявив Науседа.

Він додав, що президент України Володимир Зеленський дотримується аналогічної думки, і Литва повністю підтримує позицію України.

«Я його [Зеленського — ред.] чудово розумію. Я розумію, що лише така позиція буде зрозумілою для народу України», — зазначив литовський президент.

Нагадаємо, колишній посол України у США та Франції Олег Шамшур заявив, що Трамп не розуміє наслідків домовленостей із Кремлем. За його словами, Україна перебуває у критичному моменті війни, коли будь-які поступки чи зволікання можуть мати фатальні наслідки не лише для самої держави, а й для всієї Європи.