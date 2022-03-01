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"Бомбардування великих міст": в Офісі президента назвали прояви нової тактики війни РФ

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"Бомбардування великих міст": в Офісі президента назвали прояви нової тактики війни РФ

Росія намагається налякати та викликати паніку, сказав радник голови ОП.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав ключовими проявами нової тактики війни Росії бомбардування великих міст, щоб були масові жертви серед цивільних та паніка.

Про це Подоляк написав у Мережі 1 березня.

"Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати та викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять із вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни РФ", ­­– йдеться у повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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