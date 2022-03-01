"Бомбардування великих міст": в Офісі президента назвали прояви нової тактики війни РФ

Росія намагається налякати та викликати паніку, сказав радник голови ОП.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк назвав ключовими проявами нової тактики війни Росії бомбардування великих міст, щоб були масові жертви серед цивільних та паніка.

Про це Подоляк написав у Мережі 1 березня.

"Бомбардування великих міст. Щоб були масові жертви серед цивільних. Щоб налякати та викликати паніку. Щоб стерти історичну пам'ять із вулиць українських міст. Ось ключові прояви нової тактики війни РФ", ­­– йдеться у повідомленні.