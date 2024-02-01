Борель зробив тривожну заяву і закликав збільшити допомогу Україні

Війна - це велика загроза для безпеки Європи, вважає політик.

Лідери членів Євросоюзу повинні збільшити військову допомогу Україні для боротьби з РФ у межах Європейського фонду миру (EPF).

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє The Guardian.

Я закликаю їх (лідерів країн ЄС - Ред,) досягти угоди якнайшвидше, тому що часу більше немає", - наголосив він.

За словами Борреля, війна Росії проти України є найбільшою загрозою для європейської безпеки, а тому варто підтримувати Україну. Інакше, вважає він, ціна буде високою.

"Ми можемо і маємо робити більше для підтримки України… Якщо ми цього не зробимо, ми заплатимо вищу ціну", - заявив Боррель.

Як повідомлялося, канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив обнадійливу заяву про 50 млрд євро для України. З його слів, що члени ЄС хочуть "убезпечити фінансову допомогу для України".

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