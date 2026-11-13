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Про це на своїй сторінці в Facebook написав колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян. Так він відреагував на заклик до Кабміну від Національної асоціації дорожників України щодо погашення боргів перед галуззю.

На думку екс-міністра, після проведення відповідного аудиту, сума боргу могла б бути суттєво зменшена.

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«У дописі наведено суму боргу у 20 млрд грн, з яких більшість — це захист обʼєктів енергетики. Звичайно, якщо роботи справді виконані за ринковими цінами, борги потрібно віддавати. Але, існує суттєвий ризик зловживань! Зумовлено це тим, що підрядні організації працюють у певних областях достатньо тривалий час, відповідно мають тісні і давні стосунки з керівниками замовників і представникам технічного нагляду. А, отже, можуть суттєво завищувати фактичні обсяги виконанних робіт і подавати ці завищені обсяги на Агентство відновлення. Тобто реальний борг держави може бути суттєво меншим», — написав Омелян.

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За його словами, аби уникнути зловживань, уряду слід доручити Державній аудиторській службі України провести перевірку обсягів та вартості виконаних робіт. «Відповідно, виділення коштів і оплату виконаних робіт проводити виключно після отримання звіту ДАСУ», — додав він.

«Саме так ми робили в 2015, успадкувавши від Януковича „90% відремонтованої інфраструктури“ і багатомільярдну заборгованість перед галуззю. Пане Премʼєр-Міністре, для цього необхідна єдина річ — протокольне доручення уряду. Бо з такою тенденцією скоро борг складе 30 млрд і далі буде збільшуватись в геометричній прогресії», — підкреслив екс-міністр.

Він також додав, що офіційний звіт правильно б було також опублікувати, «щоб громадськість мала можливість порівняти заявлені цифри і платники податків спали спокійно».

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