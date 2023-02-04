Борис Джонсон і Ліз Трасс планують повернутися у велику політику - Times

Колишні британські прем'єр-міністри Борис Джонсон та Ліз Трасс мають намір повернутися у велику політику.

Про це з посиланням на джерела пише газета The Times.

Видання пише, що Джонсон під час поїздки до Сполучених Штатів цього тижня закликав уряд Ріші Сунака рішучіше допомагати Києву. За словами експрем'єра, не можна зволікати з передаванням ЗСУ винищувачів, далекобійних ракет та інших озброєнь. За даними Times, так Джонсон прагне повернутися на керівні ролі у Лондоні.

Наступниця Джонсона та нині вже екскерівниця уряду Ліз Трасс прагне вступити в заочну суперечку з Сунаком, опублікувавши статтю про необхідність знизити податкове навантаження та активно стимулювати виробництво товарів та послуг у Британії. За словами співрозмовника The Times, Трасс прагне очолити Консервативну партію у разі її поразки на загальних виборах 2024-го та подальшої відставки Сунака.

Британська газета також пише про невдоволення Сунаком з боку деяких урядовців. Одна з причин - це намір піти на поступки ЄС щодо особливого митного режиму в Північній Ірландії. Інша - прагнення Сунака особисто стверджувати усі важливі урядові рішення.

"Хоч би як напружено він працював, уряд не може функціонувати в такому режимі. Він не може бути і міністром у справах імміграції, і міністром охорони здоров'я, і канцлером казначейства, а також ще й прем'єром", - заявив The Times один із членів кабміну.

Тим часом нинішній прем'єр-мінітср Ріші Сунак, зі свого боку, сповнений рішучості уникнути політичного "шуму" своїх попередників і зосередитися на пріоритетах, за якими його будуть оцінювати на наступних виборах.

Зміни прем'єрів у Британії

Борис Джонсон сидів у кріслі прем'є-міністра Великої Британії від липня 2019-го до 6 вересня 2022-го. На посаді та й після звільнення він залишається палким прихильником України та закликає світ активно допомагати у війні з РФ. Джонсон став одним з перших політиків, хто приїхав до Києві від початку війни.

Мері Елізабет Трасс, ексочільниця МЗС, очолила уряд Великої Британії 6 вересня 2022-го. Втім, вона була на цій посаді лише 44 дні. Вже 25 жовтня вона офіційно склала з себе повноваження прем'єр-міністра.

Британські медіа причинами відставки 47-річної Трасс називають радикальну податкову реформу, яка призвела до хаосу в економіці, обвалилу фунта, а також не знайшла підтримки серед бізнесу країни.

Після відставки прем'єрки британські ЗМІ почали називати фаворитів на пост голови уряду. На першому місці був колишній голова Мінфіну Ріші Сунак. Власне, саме 42-річний політик посів прем'єрське крісло. Віе став наймолодшим, хто , обійняв цю посаду за всю історію Великої Британії.

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