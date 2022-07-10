Борис Джонсон може піти з політики та повернутися до публіцистики - ЗМІ

Після оголошення про відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії Борис Джонсон роздумує над можливістю повністю завершити політичну кар'єру на наступних виборах, або піти шляхом попередниці Терези Мей, яка після відходу з поста прем'єрки продовжує працювати депутатом.

Про це пише Telegraph.

За інформацією видання, Борис Джонсон не відмовлятиметься від свого депутатського мандата зараз, щоб уникнути проведення довиборів до Палати громад.

Ймовірно, що після завершення політичної кар'єри Борис Джонсон повернеться до публіцистики й виступів з лекціями.

Так, видавництво Hodder & Stoughton досі очікує від нього біографії Вільяма Шекспіра, яку планували випустити ще у 2016 році до 400-річчя з дня смерті драматурга, але відклали після призначення пана Джонсона главою МЗС.

Нагадаємо, через втрату довіри серед міністрів та чиновників Борис Джонсон оголосив про про відставку з посади прем'єра та лідера Консервативної партії. Однак він буде виконувати обов'язки, поки не призначать нового лідера партії.

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