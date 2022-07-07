"Мені сумно": Борис Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єра та лідера Консервативної партії

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії. Однак він буде виконувати обов'язки, поки не призначать нового лідера партії.

Процес вибору має розпочатися вже зараз, наголосив Джонсон під час звернення 7 липня.

"Я хочу, щоб ви знали, як мені сумно відмовлятися від найкращої роботи в світі. Але це перерва", - сказав він.

Джонсон подякував своїм громадянам і не забув у своїй промові про Україну. Він закликав Британію стати лідером у Європі за рівнем підтримки України.

Раніше Борис Джонсон заявляв, що не збирається йти з посади прем'єр-міністра, попри урядову кризу. Як пояснив Джонсон своє рішення, його відставка викличе дострокові вибори, на яких Консервативна партія може програти.

Борис Джонсон / Фото: Associated Press

Криза через скандал у британському уряді

Урядова криза у британському уряді виникла на тлі скандалу з Крісом Пінчером, "головним батогом Консервативної партії", який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів. Міністри масово йдуть у відставку та закликали піти з посади Джонсона. Щонайменше 30 урядовців написали заяви про відставку.

Це вже не вперше, коли британський уряд вимагав відставки Джонсона. У квітні 2022 року 28 депутатів-консерваторів публічно закликали Бориса Джонсона піти з посади. Тоді британському прем'єру вдалося залишитися. Під час голосування очільник уряду отримав вотум довіри серед обраних членів Консервативної партії 211 голосами проти 148.

Фото: Офіс президента України

Якою буде підтримка України Британією після відставки Джонсона

Політолог Володимир Фесенко вважає, що Британія буде підтримувати Україну й навіть після відставки Джонсона, який неабияк допомагає Києву перемогти Росію.

"Підтримка буде й надалі, тому що це відповідає національним інтересам Великої Британії, і це консенсусна позиція і британських еліт, і провідних держінституцій", - сказав Фесенко.

За його словами, причини відставки Джонсона не пов'язані з Україною чи війною Росії проти України.

"Це саме криза від тенденції всередині Консервативної партії, загострення внутрішньопартійної боротьби. Сам Борис Джонсон став прем'єром завдяки зміні балансу інтересів всередині фракції і керівництві Консервативної партії, а зараз навпаки – баланс проти нього", - пояснив політолог.

Реакція Кремля на відставку Джонсона

У Російській Федерації вирішили не стояти осторонь і відреагувати на ситуацію у британському уряді ще до офіційної заяви Джонсона. Спікер російського президента-диктатора Дмитро Пєсков висловився взаємну нелюбов між Лондоном і Москвою.

За словами речника Кремля, британський прем'єр-міністр дуже не любить російську владу. Втім, мовляв, у Кремлі йому відповідають взаємністю.

"Що стосується самого пана Джонсона, то він дуже нас не любить. Ми його теж", - заявив він.

Бориса Джонсона знову хочуть усунути з посади

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