"Мені сумно": Борис Джонсон оголосив про відставку з посади прем'єра та лідера Консервативної партії

Джонсон залишає крісло через втрату довіри серед міністрів та чиновників.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що йде у відставку з посади очільника уряду та лідера Консервативної партії. Однак він буде виконувати обов'язки, поки не призначать нового лідера партії.
Процес вибору має розпочатися вже зараз, наголосив Джонсон під час звернення 7 липня.
"Я хочу, щоб ви знали, як мені сумно відмовлятися від найкращої роботи в світі. Але це перерва", - сказав він.
Джонсон подякував своїм громадянам і не забув у своїй промові про Україну. Він закликав Британію стати лідером у Європі за рівнем підтримки України.
Раніше Борис Джонсон заявляв, що не збирається йти з посади прем'єр-міністра, попри урядову кризу. Як пояснив Джонсон своє рішення, його відставка викличе дострокові вибори, на яких Консервативна партія може програти.
Криза через скандал у британському уряді
Урядова криза у британському уряді виникла на тлі скандалу з Крісом Пінчером, "головним батогом Консервативної партії", який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів. Міністри масово йдуть у відставку та закликали піти з посади Джонсона. Щонайменше 30 урядовців написали заяви про відставку.
Це вже не вперше, коли британський уряд вимагав відставки Джонсона. У квітні 2022 року 28 депутатів-консерваторів публічно закликали Бориса Джонсона піти з посади. Тоді британському прем'єру вдалося залишитися. Під час голосування очільник уряду отримав вотум довіри серед обраних членів Консервативної партії 211 голосами проти 148.
Якою буде підтримка України Британією після відставки Джонсона
Політолог Володимир Фесенко вважає, що Британія буде підтримувати Україну й навіть після відставки Джонсона, який неабияк допомагає Києву перемогти Росію.
"Підтримка буде й надалі, тому що це відповідає національним інтересам Великої Британії, і це консенсусна позиція і британських еліт, і провідних держінституцій", - сказав Фесенко.
За його словами, причини відставки Джонсона не пов'язані з Україною чи війною Росії проти України.
"Це саме криза від тенденції всередині Консервативної партії, загострення внутрішньопартійної боротьби. Сам Борис Джонсон став прем'єром завдяки зміні балансу інтересів всередині фракції і керівництві Консервативної партії, а зараз навпаки – баланс проти нього", - пояснив політолог.
Реакція Кремля на відставку Джонсона
У Російській Федерації вирішили не стояти осторонь і відреагувати на ситуацію у британському уряді ще до офіційної заяви Джонсона. Спікер російського президента-диктатора Дмитро Пєсков висловився взаємну нелюбов між Лондоном і Москвою.
За словами речника Кремля, британський прем'єр-міністр дуже не любить російську владу. Втім, мовляв, у Кремлі йому відповідають взаємністю.
"Що стосується самого пана Джонсона, то він дуже нас не любить. Ми його теж", - заявив він.
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