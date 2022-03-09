Борис Джонсон відреагував на авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі та пообіцяв допомогти Україні

Борис Джонсон відреагував на авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі та пообіцяв допомогти Україні

Джонсон заявив, що притягне Путіна до відповідальності.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на авіаудар РФ по пологовому будинку в Маріуполі. Він наголосив, що світ притягне Путіна до відповідальності за його злочини.

Про це Джонсон написав у Twitter

"Немає нічого гіршого, ніж напад на беззахисних людей. Велика Британія вивчає можливість ще більшої підтримки України для захисту від авіаударів, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини", - написав Джонсон.

There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.



The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 9, 2022

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти 9 березня розбомбили дитячу лікарню. Медичний корпус повністю зруйновано.

Читайте також: