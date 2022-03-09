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Борис Джонсон відреагував на авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі та пообіцяв допомогти Україні

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Борис Джонсон відреагував на авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі та пообіцяв допомогти Україні

Джонсон заявив, що притягне Путіна до відповідальності.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на авіаудар РФ по пологовому будинку в Маріуполі. Він наголосив, що світ притягне Путіна до відповідальності за його злочини. 

Про це Джонсон написав у Twitter

"Немає нічого гіршого, ніж напад на беззахисних людей. Велика Британія вивчає можливість ще більшої підтримки України для захисту від авіаударів, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини", - написав Джонсон. 

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти 9 березня розбомбили дитячу лікарню. Медичний корпус повністю зруйновано.

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