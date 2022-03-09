Борис Джонсон відреагував на авіаудар по пологовому будинку в Маріуполі та пообіцяв допомогти Україні

Джонсон заявив, що притягне Путіна до відповідальності.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон відреагував на авіаудар РФ по пологовому будинку в Маріуполі. Він наголосив, що світ притягне Путіна до відповідальності за його злочини.
Про це Джонсон написав у Twitter
"Немає нічого гіршого, ніж напад на беззахисних людей. Велика Британія вивчає можливість ще більшої підтримки України для захисту від авіаударів, і ми притягнемо Путіна до відповідальності за його жахливі злочини", - написав Джонсон.
There are few things more depraved than targeting the vulnerable and defenceless.— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 9, 2022
The UK is exploring more support for Ukraine to defend against airstrikes and we will hold Putin to account for his terrible crimes. #PutinMustFail https://t.co/JBuvB78HVC
Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти 9 березня розбомбили дитячу лікарню. Медичний корпус повністю зруйновано.
Читайте також:
- Adidas вже попередив росіян про закриття своїх магазинів: названо дату
- Перші автобуси з евакуйованими з Енергодара вже доїхали до Запоріжжя
- Під обстрілами російських окупантів: чоловік за день втратив дітей та дружину