"Борис запевнив мене в цьому": Зеленський заяви, що підтримка Британією України не має змінитися

Президент Володимир Зеленський описав усю ту допомогу, яку Велика Британія надала Україні за прем’єрства Бориса Джонсона. Водночас глава держави сказав, що після відставки очільника уряду ця підтримка не зміниться.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Сьогодні головною темою в нашій країні стала британська тема. Рішення Бориса Джонсона залишити посаду голови партії і прем’єр-міністра. Вдень я говорив з ним, подякував за підтримку, яку ми отримали від першого дня російського терору. Передусім, це зброя, комплекси протиповітряної оборони, STINGER і протитанкові системи NLAW, а ще артилерія, боєприпаси, броньовані машини і багато-багато всього іншого. Вагома політична підтримка, сильні санкції проти Росії, фінансова допомога нашій державі. Лише на потреби безпеки і оборони виділено більше 2 млрд фунтів від 24 лютого", – розповів Зеленський.

Він наголосив, що роль Британії глобальна у захисті свободи.

"І хоча це відображення позиції британського суспільства, але все ж таки лідерство і харизма очільника держави завжди мають особливе значення. Тим більше, в такий час – сам повномасштабної антиєвропейської війни Росії, яка розпочала наступ на Європу саме з нашої держави. Тож не дивно, що українці відчувають особисту вдячність Борису", – сказав президент.

Він зауважив, що не варто забувати, що "відносини між нами будуємо між державами".

"Підтримка Великою Британією України не має змінитися, хоч би що відбувалося в лондонських владних колах, – і Борис, і всі наші друзі у Сполученому Королівстві запевнили мене в цьому", – резюмував глава держави.

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