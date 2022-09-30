"Борітеся – поборете": Данілов розповів про умови вступу України до НАТО

Для того, аби Україна долучилася до Альянсу, потрібне не саме лише рішення Столтенберга, а 30 країн-членів.

Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на питання про те, коли Україна може отримати відповідь на свою заявку про вступ до НАТО за прискореною процедурою.

Про це він сказав у ефірі ТСН у межах телемарафону "Єдині новини".

Зокрема, Данілов нагадав, що для погодження якоїсь країни на вступ до Альянсу необхідні схвальні рішення усіх 30 його членів.

"Хочу, щоб ми з вами розуміли, що Альянс – це не тільки Столтенберг. Він зараз керує Альянсом, але – це 30 країн і там має бути абсолютний консенсус стосовно цього рішення. Я думаю, що повноважень на сьогодні давати таку відповідь безпосередньо у пана Столтенберга, мабуть, немає", – сказав секретар РНБО.

"А як далі будуть розгортатися події, давайте будемо дивитися. Ми з вами терплячі люди", – додав він.

Данілов також запевнив, що Україна не полишить намагань стати членом НАТО, та провів низку історичних паралелей.

"Коли в 2008 році нам не дали ПДЧ, ми ж не склали руки, ми до цього рухалися. Коли у 2010 році Росія захопила фактично через владу Януковича нашу країну, ми не склали руки, ми рухалися. Коли в 13-му році нам було відмовлено в русі на Євросоюз, ми так само почали, не склавши руки, працювати. Зрештою, ми добилися того, що в нашій Конституції закріплена норма вступу до Євросоюзу та вступу в НАТО. Працюємо. Борітеся – поборете", – процитував секретар РНБО Тараса Шевченка.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна подасть заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.

Коментуючи цю звістку, Столтенберг сказав, що двері НАТО залишаються відчиненими для будь-якої демократичної країни.

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