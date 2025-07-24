Боротьба з корупцією в Україні: американські сенатори зробили важливу заяву

Сенат США / © Unsplash

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Двоє американських сенаторів зробили заяву із закликом до України продовжувати боротьбу з корупцією.

Член Сенатського комітету з міжнародних відносин США Джин Шахін та сенатор Ліндсі Грем опублікували заяву після ухвалення Верховною Радою України закону, який змінює статус НАБУ та САП.

«Україна досягла значних успіхів у боротьбі з корупцією після Революції гідності. Примітно, що цей прогрес був досягнутий в умовах боротьби України проти агресії Росії, що свідчить про надзвичайну волю українського народу. Ми побоюємося, що нещодавно прийнятий Верховною Радою закон, підписаний президентом Зеленським, підриває значну частину цього прогресу і суперечить надзвичайному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти», — йдеться у заяві сенаторів.

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«Одним з найпоширеніших аргументів на користь припинення підтримки України є те, що в країні панує корупція. Ми визнаємо, що Україна продовжує досягати прогресу в цьому напрямку, і закликаємо уряд утриматися від будь-яких дій, які можуть підірвати цей прогрес», — закликали сенатори у заяві.

Шахін та Грем наголосили, що «продовжує існувати значна двопартійна підтримка України та згода щодо того, що в інтересах України — і наших власних — відповідати очікуванням її громадян та забезпечити, щоб структури управління гарантували економічне процвітання України та майбутні інвестиції США».

Що відомо про скандальний закон №12414

В Україні набув чинності суперечливий закон №12414, який істотно впливає на архітектуру антикорупційної системи. Відповідно до нових норм, генеральний прокурор отримує можливість втручатися у кримінальні провадження, які веде Національне антикорупційне бюро, а керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури фактично втрачає гарантії незалежності.

Цей законопроєкт, який спочатку позиціонувався як технічна поправка, був ухвалений Верховною Радою 22 липня. За документ проголосували 263 народні депутати, більшість із яких представляють фракцію «Слуга народу» та наближені до неї групи. Того ж дня закон підписали голова парламенту Руслан Стефанчук і президент Володимир Зеленський.

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У ніч проти 23 липня документ оприлюднили в офіційному віснику, після чого він автоматично набув чинності.