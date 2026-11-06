Боротьба за останні мандати у США: в одному з округів кандидатів розділяють 280 голосів

Конгрес США / © Associated Press

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У кількох виборчих округах США долю мандатів до Палати представників можуть визначити останні сотні голосів. Зокрема, напружена боротьба триває у четвертому окрузі Теннессі та п’ятому й шостому округах Луїзіани.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

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За наведеними ним даними, у четвертому окрузі Теннессі демократка Вікторія Бродерік випереджає суперника на 280 голосів. Водночас там залишається порахувати ще близько двох тисяч голосів, тому результат може змінитися.

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Мирошников оцінює можливий підсумковий розподіл місць у межах від 258–177 до 263–172 на користь демократів. Найімовірнішим він вважає співвідношення 260–175. Це оцінка оглядача, а остаточні результати в частині округів ще невідомі.

За його словами, демократи не здобули жодного мандата в Північній і Південній Дакоті, Вайомінгу, Айдахо, Західній Вірджинії, Арканзасі та Оклахомі.

На Алясці, як повідомляє Мирошников, республіканський кандидат має перевагу приблизно у 19,6 тисячі голосів, але непорахованими залишаються ще близько 75 тисяч.

Проміжні вибори у США — головне

За попередніми результатами проміжних виборів до Конгресу США, Республіканська партія втрачає більшість у Сенаті. Демократи вже здобули необхідне для контролю над верхньою палатою 51 місце. Особливо показово, що серед них — Техас, Канзас і Південна Кароліна, де представники Демократичної партії не перемагали протягом кількох десятиліть. Крім того, вони ще й можуть отримати більшість у Палаті представників.

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Дональд Трамп заявив, що «абсолютно готовий» визнати результати проміжних виборів до Конгресу. Він похваливши демократів за успішну виборчу кампанію, проте зізнався, що результати голосування його здивували.

Водночас демократи готуються посилити контроль над адміністрацією Трампа та провести розслідування її діяльності. Відомо, що новий склад Конгресу розпочне роботу 3 січня 2027 року. Це може суттєво обмежити політичні можливості американського лідера.

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